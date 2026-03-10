Schweiz
Lausanne: «Gegen die Sparpolitik, die unser Leben zerstört und imperialistische Kriege finanziert»
Am Samstag gingen in Zürich 1.000 Frauen "feministisch und militant" auf die Straße. In Lausanne beteiligten sich 3.000 Menschen an einer zweistündigen Demonstration unter der Losung «Gegen die Sparpolitik, die unser Leben zerstört und imperialistische Kriege finanziert».Gefordert wurden mehr Mittel für die Gesundheitsversorgung, öffentliche Dienstleistungen und die Prävention von sexistischer und sexueller Gewalt, mehr Krippenplätze und ein Ende der Sparpolitik.