Großbritannien
London: 50.000 fordern Stopp der Bombardements
Mehr als 50.000 Demonstranten marschierten am Samstag zur US-Botschaft in London und forderten ein Ende der US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran. Die Demo wurde von einer Koalition verschiedener Gruppen organisiert, darunter „Hands off Iran“, die „Palestine Solidarity Campaign“, „Stop the War“, die „Muslim Association of Britain“, das „Palestinian Forum in Britain“ und die „Campaign for Nuclear Disarmament“. Am 8. Tag der US-amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran skandierten die Demonstranten „Stoppt die Bombardierungen jetzt, jetzt, jetzt” und „Keir Starmer, fürchte dich, wir sehen uns in Den Haag”, nachdem Starmer die britischen Stützpunkte für Angriffsoperationen des US-Militär geöffnet hat.