Marxistisch-leninistische Aufklärungsarbeit – was bedeutet das für mich als People-to-People-Agentur?

Als ich die Erklärung des Zentralkomitee der MLPD "Millionen formieren sich weltweit gegen Faschismus und Krieg" las, dachte ich länger auch über den Begriff der marxistisch-leninistischen Aufklärungsarbeit nach. Worin besteht sie und was bedeutet das für mich als Agentur? Vor meinem inneren Auge ließ ich die letzten Wochen Revue passieren und erschrak: Seit dem Weihnachtsgeschäft liegt meine Arbeit mehr oder weniger darnieder! Das kann doch wohl nicht sein, dass ich am ruhigen Weihnachten mehr umsetze als in einer solch bewegten Zeit ...

Dabei hatte ich doch so mitgefiebert bei den großen Demos zur Verteidigung von Kobane, zur Solidarität mit den rebellierenden Iranern gegen das Mullah-Regime und den Protesten gegen die AfD. Doch selbstkritisch musste ich feststellen, dem spontanen Treiben etwas passiv zugeschaut zu haben. In den Losungen gegen die AfD, die Mullahs oder Israel war man sich einig. Doch begnügt man sich damit? Das kann man eigentlich nicht, denn immerhin ist die Organisiertheit dieser Bewegungen noch viel zu schwach, die antiimperialistische Stoßrichtung häufig noch nicht gegen alle Imperialisten gerichtet und der Sozialismus allgemein noch ein zu verschwommener Begriff. Im persönlichen Umfeld erlebt man nach wie vor viel Einfluss der AfD. People to People kann viel dazu beitragen, dass Menschen mit diesem Einfluss fertig werden.

Also wurde mir klar: Ich muss meine Arbeit umstellen! Viel Zeit für aufwendige Großaktionen habe ich nicht, da Politik, Arbeit und Leben noch viel anderes zu bieten haben. Doch andersherum wird ein Schuh draus: einfach überall da Agentur sein, wo man sich sowieso aufhält. Eine flache große Kiste mit People-Fahne ausgelegt steht immer bereit und wird flexibel im Handumdrehen bestückt. Manchmal wandert auch nur eine Handvoll Bücher in meinen Rucksack.

Und so konnte ich meine Arbeit voranbringen:

Einer jungen Frau, die sich mit politischen Begriffen aus Veröffentlichungen der MLPD häufig schwertut, verkaufte ich das Atheistische Lexikon für 13,60 €.

Das Jugendzentrum Che führte gemeinsam mit Alassa Mfouapon einen Kamerun-Abend durch zur Werbung für die große People-to-People-Reise nach Kamerun im Sommer 2026. Einige junge Teilnehmerinnen und zwei Nachbarn im Vorfeld sind immer wieder von faschistischen Argumenten der AfD beeinflusst. Doch der Bericht über den deutschen Kolonialismus und den heutigen Neokolonialismus in Kamerun sowie der Einblick in Kultur, Arbeit, Leben und nicht zuletzt das leckere Essen und die schöne Kleidung am Abend halfen ihnen, damit besser fertig zu werden. Ein Pfund Kaffee, Armbänder, Fächer und Ohrringe aus Kamerun fanden neue Besitzer. Ein junger Mann kleidete sich außerdem neu ein mit Ruhrgebietskäppi und stabiler Hanftasche von People to People. Ein junger Arbeiter aus Westafrika kaufte antiquarisch das Buch „Der Neokolonialismus und Veränderungen im nationalen Befreiungskampf".

Bei der nächsten Gelegenheit kauft ein junger Genosse, der eigentlich immer knapp bei Kasse ist, gleich fünf Broschüren und kleine Bücher: gegen die Revisionisten, von Mao, über die Befreiung der Frau im Sozialismus und eine Broschüre von Marx. „Es ist Monatsanfang, da gönne ich mir mal was!" Er beschwert sich: „Von Lenin hast du gar nichts!"

Eine alte Nachbarin, die sich über die Kriege Sorgen machte, kaufte die Dokumentation über die Zimmerwald-Konferenz 2.0.

Zum Frauentag hat das People-to-People-Team mir sogar kurzfristig für 140 € auf Rechnung ein schönes Paket vielfältiger Art zusammengestellt. ...

