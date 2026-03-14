Naher und Mittlerer Osten
Mehr als vier Millionen Menschen auf der Flucht
Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind im Nahen und Mittleren Osten aufgrund des imperialistischen Krieges inzwischen rund 4,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Der überwiegende Teil davon, rund 4,1 Millionen, innerhalb ihrer eigenen Länder Afghanistan, Iran, Libanon und Pakistan. Alleine im Iran betrifft das mehr als drei Millionen Menschen, zwischen 600.000 und einer Million Haushalte sind betroffen. Zynisch "warnen" Vertreter der deutschen Regierungsparteien vor einer neuen Fluchtbewegung, während die deutsche Regierung den durch die USA und Israel dort entfachten Krieg unterstützen und fördern.