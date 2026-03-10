Argument
Mehrheit der deutschen Bevölkerung gegen Irankrieg
Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage lehnt die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland den Angriff auf den Iran ab. 57% halten ihn für falsch. 29 % halten ihn für richtig. Man erinnere sich an die hohen Umfragewerte zu Beginn des Ukraine-Kriegs, wo ein großer Teil der Bevölkerung der Strategie der NATO zustimmte. Zwei der Galionsfiguren des internationalen Faschismus, Donald Trump und Benjamin Netanyahu, stoßen auf großen Widerspruch unter den Arbeitern und den breiten Massen in Deutschland. Gut so.