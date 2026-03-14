US-Krieg gegen den Iran
Bevölkerung der USA mehrheitlich gegen Trumps Überfall
Laut einer Umfrage der Quinnipiac University vom letzten Wochenende unterstützen nur vier von zehn US-Amerikanern den Krieg gegen den Iran. Etwa sieben von zehn registrierten Wählern sind zudem "sehr" oder "etwas" besorgt, dass der Krieg zu einem weiteren Anstieg der Öl- und Benzinpreise führen werde. Diese Ergebnisse decken sich auch in etwa mit Ergebnissen von Blitzumfragen der Zeitung «Washington Post» und des Nachrichtensenders CNN kurz nach Kriegsbeginn.