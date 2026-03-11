MLPD-Veranstaltung: Kommunales Leben im Sozialismus?!

Sie vertritt zugleich, dass eine gesellschaftliche Alternative notwendig ist. „Im Sozialismus wird all das zum gesellschaftlichen Alltag, wofür die Fähigkeiten von jedem gebraucht werden. Im Kapitalismus muss jede Verbesserung mühsam erkämpft werden – und schnell wird sie wieder untergraben oder gar abgeschafft.“ (Erklärung der Landesleitung der MLPD zu den Kommunalwahlen in Frankfurt).

Wie aber soll das kommunale Leben um Sozialismus aussehen? Dazu lädt die MLPD zu einer Diskussionsrunde am heutigen Mittwoch, dem 11. März, ein. Das Thema: Kommunales Leben im Sozialismus?! Im Saalbau Bornheim, Arnsburger Straße 24, Frankfurt. Einlass 18:00 Uhr, Beginn 19:00 Uhr. Eintritt 2,- Euro.