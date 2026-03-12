Rote Fahne Magazin

Nächstes Titelthema zur Diskussion um Künstliche Intelligenz

Das am 27. März erscheinende Rote Fahne Magazin 7/2026 wird das Titelthema behandeln: "Künstliche Intelligenz - Wundertechnik, Bedrohung, nützliches Werkzeug?" Die entfaltete Diskussion darüber findet auch am Arbeitsplatz, im Bekanntenkreis, unter Jugendlichen statt. Berichtet über eure Erfahrungen, schickt und Hinweise und Fragen oder schreibt zu Themen in dem Zusammenhang, mit denen ihr euch schon beschäftigt habt! Bis spätestens Dienstag, 17. März an rotefahne@mlpd.de