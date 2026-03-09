Nein zum Irankrieg - Kampf den Brandstiftern im Mittleren Osten

Wann: 15.3., 13 Uhr

Wo: https://jitsi.hamburg.ccc.de/InterBuendnis-Nein-zum-Irankrieg

(Ihr kennt Jitsi nicht? Nicht schlimm. Lest unsere Hinweise weiter unten!)

Die Koordinierungsgruppe des Internationalistischen Bündnisses (InterBündnis) lädt herzlich zu einem Videocall am 15. März um 15 Uhr ein. Angesichts des begonnenen Flächenbrands im Mittleren Osten und der akuten Gefahr eines Dritten Weltkriegs laden wir zu einer Beratung für gemeinsame Aktivitäten. Die Bundesregierung unterstützt diesen Angriffskrieg und bereitet sich auch selbst auf einen Weltkrieg vor.

Wir müssen über weltanschauliche Differenzen hinweg in dieser Frage zusammenarbeiten und unsere Aktivitäten koordinieren. Die Aufgabe für uns alle ist es jetzt, starke Demonstrationen und Proteste zu entwickeln. Alle Bündnisse, Gruppen, Initiativen und Parteien sind uns willkommen, die dieses Anliegen unterstützen.

Wie benutze ich Jitsi

Du brauchst ein Headset an einem Laptop oder PC oder ein Smartphone oder Tablet (auch hier ist ein Headset gut, um Störgeräusche zu vermeiden). Die Kamera brauchst Du *nicht*, kannst sie aber benutzen, wenn Du möchtest.

Entweder installierst Du die App "Jitsi Meet" auf Deinem Smartphone oder Tablet, oder Du benutzt ganz einfach Deinen Webbrowser! Am besten funktioniert es mit "Chromium"!

Wenn Du einen Browser benutzt, musst Du die Benutzung von Mikrofon und Kamera wahrscheinlich freigeben. Je nach Browser kannst Du das in einem Pop-up-Fenster oder Kontext-Menü. Jetzt gib bitte noch *einen* Namen und/oder Deine Organisation an - und Du kannst dem Konferenzraum beitreten!