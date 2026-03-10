"Nein" zur Streichung aus dem Buchhandelspreis durch Kulturstaatsminister Weimer

Werte Kolleginnen und Kollegen, gegen eure Streichung aus dem Buchhandelspreis durch den Kulturstaatsminister Weimer protestieren wir entschieden! Wir solidarisieren uns mit Euch gegen die Zensur eurer Tätigkeit im Buchhandel.

Eine unabhängige Jury hat eure Arbeit gewürdigt – aber der ausgemacht reaktionäre Staatssekretär Weimer hat diese Einschätzung anschließend kassiert. Er beruft sich dabei auf den Geheimdienst „Verfassungsschutz“, dass eben irgendetwas vorliege, ohne konkrete Beweise zu liefern. Dem voraus geht eine Kampagne der AfD, die bei der Frankfurter Buchmesse gegen die Auszeichnung fortschrittlicher Verlage hetzte.

Wolfram Weimer hat selbst mit seinem Buch „Das konservative Manifest: Zehn Gebote der neuen Bürgerlichkeit“ seine Sympathien für die Gesinnungslogik der McCarthy-Ära manifestiert. Unter McCarthy wurde der Antikommunismus in den USA zur Staatsreligion. Jeder, der in den Verdacht kam, wurde mit einem Bannstrahl belegt und es wurden schwarze Listen für Kulturschaffende angelegt.

Wir als Mediengruppe Neuer Weg drucken und publizieren antifaschistische, revolutionäre und marxistisch-leninistische Literatur. Wir sind stolz darauf, den deutschen Großkonzernen Bücher von Arbeiterschriftstellern und Erfahrungen der Streiks der Opel-Arbeiter und der Bergarbeiter entgegenzustellen. Wir sind stolz darauf, das Buch "Die Moorsoldaten" über den Widerstand im Konzentrationslager Börgermoor mittlerweile in der zwölften Auflage zu verkaufen. Wir sind stolz darauf, die Reihe "REVOLUTIONÄRER WEG" als lebendige Weiterentwicklung und Anwendung des Marxismus-Leninismus auf die Fragen der heutigen Zeit in unserem Verlagsprogramm zu haben. Auch wir haben dabei Zensur erlebt, so wurde das Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" sogar vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einem Werbespot zensiert und von den Grossisten weitgehend boykottiert.

Die heutige Zeit macht eine fortschrittliche, antikapitalistische, aufklärerische, antifaschistische und dem freien Denken verpflichtete Literatur zum Gebot der Stunde. Wir erklären euch deshalb unsere uneingeschränkte Solidarität.

Wir beteiligen uns deshalb auch an der losen Bewegung "Gib Antikommunismus keine Chance". Das wäre sicherlich auch ein gutes Forum für euch.

Wir fordern die sofortige Rücknahme der Streichung und den Rücktritt des reaktionären Kulturstaatsministers Weimer!

Auf der Leipziger Buchmesse sollte der Protest gegen den Kulturstaatsminister sicherlich Thema sein.

Fortschrittliche, linke und kommunistische Literatur und Kultur sind kein Verbrechen! Unsere Herausgabe „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“ von Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel behandelt die Hintergründe und Perspektiven. Es ist hochaktuell. Wir machen dazu am Samstag, den 21. März, im Rahmen der Leipziger Buchmesse eine Veranstaltung mit Lisa Gärtner. Dazu laden wir euch herzlich ein: 19 Uhr, Haus der Demokratie, Bernhard-Göring-Str. 152, 04277 Leipzig. Und am Freitag, 20. März, auf der Messe in Halle 5, Stand 604, um 17 Uhr findet ebenfalls eine Veranstaltung statt.

Mit solidarischen Grüßen

Das Team der Mediengruppe Neuer Weg

* Anmerkung der Rote-Fahne-Redaktion: Weimer gerät zunehmend unter Druck. Heute hat er jetzt die Preisverleihung gleich ganz abgesagt.