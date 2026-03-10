Nicosia: Demo für Schließung der britischen Stützpunkte

Zehntausende Frauen marschierten am Sonntag durch Mexiko-Stadt und quer durch das Land, um den Internationalen Frauentag zu begehen. Das ist inzwischen die größte politische Protestkundgebung in einem Land, in dem laut Menschenrechtsaktivisten geschlechtsspezifische Gewalt oft ignoriert oder ungestraft bleibt. Eine der Hauptstraßen von Mexiko-Stadt verwandelte sich in ein Meer aus Lila und Grün – Farben, die für Gerechtigkeit und reproduktive Rechte stehen –, als Tausende von Frauen marschierten und ein Ende der geschlechtsspezifischen Diskriminierung forderten. In Mexiko haben laut mehreren Studien etwa sieben von zehn Frauen körperliche, sexuelle, emotionale oder wirtschaftliche Gewalt erlebt. Jeden Tag werden in Mexiko statistisch 10 Frauen getötet.