Zypern
Nicosia: Demo für Schließung der britischen Stützpunkte
Etwa 300 Demonstranten nahmen am Samstag an einem Anti-Kriegs-Protest vor dem Präsidentenpalast in Nicosia teil. Viele trugen Schilder, die sowohl pro-palästinensisch und kritisch gegenüber den USA und Israel und ihrem Angriff auf den Iran waren. Zu ihren Sprechchören gehörte: „Sagt es laut, sagt es deutlich, britische Stützpunkte raus hier.“ Das vom Vereinigten Königreich gehaltene Gebiet auf Zypern umfasst etwa 98 Quadratmeilen (254 Quadratkilometer) und wird sogar von einer separaten, speziellen Polizeitruppe patrouilliert. Diese Sovereign Base Areas (SBAs) sind ein anhaltender Streitpunkt. Aktuell nutzt auch das US-Militär die britischen Stützpunkte.