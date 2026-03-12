Verschleppung von Eva Michelmann und Ahmed Polat
ntv berichtet ausführlich und kündigt Pressekonferenz an
Truppen des neuen islamisch-faschistischen Regimes in Syrien hatten in den vergangenen Monaten kurdische Kämpfer aus mehreren von ihnen kontrollierten Gebieten vertrieben. Die deutsche Journalistin Eva Michelmann war zusammen mit dem türkischen Journalisten Ahmed Polat in Rojava in diese Angriffe geraten, als sie für kurdische Medien berichtete. Sie wurden von den Kämpfern des neuen syrischen Regimes verschleppt. Der Nachrichtensender ntv berichtet ausführlich über den Fall auf seiner Homepage und lässt auch die Familie von Michelmann und deren Anwalt, Roland Meister, zu Wort kommen. Für kommenden Dienstag wurde eine Pressekonferenz angekündigt, bei der weitere Details über die Vermisstenfälle öffentlich bekannt gemacht werden sollen.