ntv berichtet ausführlich und kündigt Pressekonferenz an

Bei den Betriebsratswahlen im Werk von Mercedes-Benz in Stuttgart-Untertürkheim erreichte die IG-Metall-Liste eine überwältigende Mehrheit. Sie verteidigte ihre führende Rolle mit ca. 70 Prozent der Stimmen. Das bedeutet: 31 von insgesamt 43 Mandaten gingen an die IG Metall. Allerdings verlor sie auch gegenüber der letzten Wahl 2022, wo sie 75,4 Prozent und 36 von 45 Mandaten bekam. Zugelegt hat allerdings auch die faschistische Liste „Zentrum“, die rund 20 Prozent erreichte. Das bedeutet, dass „Zentrum“ seine Mandate von sieben auf neun erhöhen konnte. Sicher ein Zuwachs, aber doch weit entfernt von ihren eigenen Ziegeln oder von AfD-Wahlergebnissen.

Die Rote Fahne Redaktion wird weiter berichten.