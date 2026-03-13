Ferienpark Thüringer Wald
Osterwohlfühlwoche in Truckenthal: Last Minute buchen!
Es sind noch Plätze frei zu unserer Wohlfühlwoche mitten im Thüringer Wald direkt vor Ostern - zum Entspannen in der Sauna, gemeinsam Sport treiben und auch Buchinger Heilfasten oder Intervall-Fasten, wer möchte.
Hausleitung des Ferienparks Thüringer Wald
Auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen!
Ein besonderes Event dabei wird der Yoga-Tag am Dienstag, den 31.3., mit der zertifizierten Yoga-Lehrerin Andrea Geyer sein: Es gibt dabei von "Guten Morgen-Yoga" ab 7:45 Uhr über Kinder-Yoga am Nachmittag bis Klangschalen-Erlebnis zum Entspannen bis 20:30 Uhr fünf-Yoga-Einheiten über den ganzen Tag. Andrea bietet auch Massagen an am Sonntag 29.4. oder Mittwoch 01.04.
Wir freuen uns auf Euch!