Peschawar: Sitzstreik von Gewerkschaftern für Lohn und Rente

Bis zum 9. März lief die Diskussion und die online-Mitgliederbefragung unter den Verdi-Mitgliedern, die unter den Tarifvertrag der Länder fallen. Nur 51,5% der Kolleginnen und Kollegen haben für den Tarifvertrag mit seinem faulen Kompromiss gestimmt.

Hier die beiden erwähnten Artikel: