Pakistan
Peschawar: Sitzstreik von Gewerkschaftern für Lohn und Rente
In Peschwar, der Hauptstadt der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa, blockierten am Montag Hunderte Beschäftigte der Kommune stundenlang mit einem Sitzstreik eine Hauptstraße, um die Dringlichkeit ihrer Forderungen zu unterstreichen. Die Gewerkschaft United Municipal Workers Union wirft der Stadtverwaltung weit verbreitete Gesetzlosigkeit, grassierende Korruption bei lokalen Geldern und die Nichtzahlung von Gehältern, Renten, Überstundenzuschlägen, Wetterzulagen und anderen Abgaben vor. So hätten auch Hunderte von Rentnern seit 18 Monaten keine monatlichen Renten mehr erhalten. Auch weibliche Angestellte des Sozialamtes und Lehrerinnen aus städtischen Mädchenschulen nahmen an der Demonstration teil.