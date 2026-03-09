Köln

Pressekonferenz zum spurlosen Verschwinden der Kölner Journalistin Eva Maria Michelmann

People's Bridge veranstaltet eine Pressekonferenz zum spurlosen Verschwinden der Journalistin Eva Maria Michelmann. Diese findet am morgigen Dienstag, den 10. März, um 14 Uhr, in der „Alten Feuerwache“, Melchiorstraße 3, in 50670 Köln im Clubraum statt. 

 

Mehr dazu hier.