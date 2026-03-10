Russland
Protestaktionen in mindestens elf Städten
Seit Ende Februar entwickeln sich von Moskau bis Wladiwostok lokale, offenbar koordinierte Proteste gegen die Einschränkung des TELEGRAM-Messengers durch die Regierung. „Für ein freies Internet!“, „Nicht Beamte sollen entscheiden, was wir lesen!“ In einigen Städten wurden Kundgebungen mit absurden Begründungen wie „zu viel Schnee“ oder „Corona-Gefahr“ untersagt. In Nowosibirsk wurden 16 Teilnehmer kurzzeitig verhaftet, darunter Mitglieder der RKP(i) – Russische Kommunistische Partei (Internationalisten).