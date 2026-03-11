Chile
Santiago: 500.000 demonstrieren für Frauenrechte
Am 08. März beim jährlichen Marsch zum Internationalen Frauentag versammelten sich schätzungsweise 500.000 Frauen auf den Straßen und demonstrierten damit die anhaltende Kraft der feministischen Bewegung. Mitglieder des Basisnetzwerks für Abtreibungsrechte Con las Amigas y En La Casa gehörten zu den Hunderten von Gruppen, die die zentrale Allee von Santiago besetzten und mit Lautsprechern gemeinsam Pro-Choice-Slogans skandierten. Heute, am Mittwoch, den 11. März tritt in Chile der reaktionärste Präsident seit der Pinochet-Diktatur sein Amt an. José Antonio Kast, ein 60-jähriger Ultra-Katholik, dessen Vater Mitglied der NSDAP war, hat in seiner drei Jahrzehnte langen politischen Karriere konsequent progressive Bestrebungen für Frauenrechte und Gleichberechtigung blockiert.