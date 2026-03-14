Preisgekrönter palästinensischer Film
Save the Date: „Little Palestine – diary of a siege – Tagebuch einer Belagerung".
„Palästina muss leben!"-Gruppe Gelsenkirchen zeigt am 29. März 2026 um 15:00 Uhr im Kultursaal Horster Mitte den Film „Little Palestine – diary of a siege – Tagebuch einer Belagerung".
Der Regisseur Abdullah Al Khatib hat mit seinem neuen Film „Chronicles from the siege" auf der Berlinale 2026 einen Preis erhalten und hat die Ehrung mit Kufiya und Palästina-Fahne genutzt, um Israel für den Genozid an den Palästinensern und die deutsche Regierung für deren Mittäterschaft anzuklagen. SPD-Schneider hat daraufhin den Saal verlassen, aber unter den Gästen bei der Berlinale und weltweit bekam Al Khatib große Zustimmung und Solidarität - siehe hier der Bericht auf Rote Fahne News.
Der Erlös der Filmveranstaltung wird dem Al Awda-Krankenhaus in Gaza zugute kommen.
Einlass: 14:00 Uhr. Es gibt palästinensische Gebäck- und Kaffeespezialitäten, Verkaufsstände, RAM und Gehörwäsche sind für Musik im Anschluss an den Film angefragt.