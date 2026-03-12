Solidarität International wird 30 Jahre alt

Solidarität International hat aus Anlass des 30. Geburtstags eine Pressemitteilung veröffentlicht, die wir hier dokumentieren. Armin Kolb, Sprecher von SI, schreibt dazu: "Gerne können Sie, könnt ihr sie weiter verbreiten, nutzen, veröffentlichen. Der Gedanke, dass die Menschen über alle nationalen, (haut-)farbigen, geschlechtlichen usw. Unterschiede hinweg zusammenstehen gegen Krieg, Faschismus und Umweltkatastrophe, dieser Gedanke ist Grundlage der Arbeit von SI."

Solidarität International e.V. (SI) - 30 Jahre mit zahlreichen Projekten - für Völkerverständigung, für internationale Solidarität zur Selbsthilfe, Selbstorganisation und Selbstbefreiung!

Als am Wochenende 28. Februar 2026 die ersten israelischen und amerikanischen Bomben auf Teheran niedergingen, war schnell klar, dass vor allem die iranische Bevölkerung und die Völker der Region den Preis eines Kriegs zahlen werden, der scheinheilig der Befreiung der vom Terror des Mullah-Regimes gezeichneten Bevölkerung Irans dienen soll. Die wahren Kriegsgründe sind Zugriff auf Rohstoffe, Verdrängung von politischen Gegnern und geostrategische Machtausdehnung. Binnen weniger Tage zählte dieser Krieg über 1000 Tote. Vertreibung, traumatisierte Kinder sind weitere Folgen. Keines der angeblich humanitären Ziele wird je erreicht werden.

Keines der vorgeschobenen humanitären Ziele wurde mit Eroberungskriegen erreicht: Ob Balkankrieg, Irakkrieg, Afghanistan, Gaza – Länder blieben destabilisiert, Regionen verwüstet zurück. Weder Menschen- noch Frauenrechte haben in solchen Zuständen Chancen. In all diesen Katastrophen wollen die Menschen nicht in der Barbarei untergehen. Die internationale Solidarität steht hoch im Kurs. Die Spendenbereitschaft ist ungebrochen. Hier ist Solidarität International e.V. (SI) ein zuverlässiger Partner für Hilfe und Solidarität.

Mit unseren etwa 170 Projekten seit 30 Jahren, haben wir einen Kontrapunkt gesetzt zu Chauvinismus, Kriegstreiberei und Hetze:

gegen die Verbrannte-Erde-Hinterlassenschaft von USA und EU in Afghanistan halfen wir mit der Spendensammlung für Mädchenschulen gegen Ausgrenzung von Mädchen und jungen Frauen aus dem öffentlichen Leben durch die Taliban.

Nach dem Überfall der Ukraine durch Putins Armee baute SI in Zusammenarbeit mit ukrainischen Internationalisten die Soforthilfe auf und warb in der Spendensammlung für ukrainische und russische Bergarbeiter für die internationale Solidarität: „Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter!“

Nach der verheerenden Überschwemmung in Aceh/Indonesien half SI in direkter Zusammenarbeit mit Menschen vor Ort.

Mit der gemeinsam mit der gemeinsamen revolutionären Weltorganisation ICOR durchgeführten Spendensammlung „Gaza soll leben“ hat SI tausende Menschen mobilisiert für die humanitäre Hilfe im Gazastreifen, gegen staatliche Widerstände gegenüber Hilfsorganisationen.

Als Solidarität International e.V. (SI) sind wir stolz darauf, mit unseren Partnern vor Ort dem Gedanken der internationalen Solidarität zur Selbsthilfe, Selbstorganisation und Selbstbefreiung seit dem 28. Februar 1996 zu dienen.

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die geholfen, aktiv mitgemacht und Spenden gesammelt haben. Bei allen unseren Partnern und Freundinnen und Freunden, bei unseren Mitgliedern und Mitgliedsorganisationen: Auf die nächsten 30 Jahre! Internationale Solidarität ist nötiger denn je!