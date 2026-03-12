Solidaritätserklärung mit Eva Maria Michelmann und Ahmed Polad

Wir haben heute gemeinsam den Film „Den Sieg sichern“ über das ICOR Projekt des Aufbaus eines Gesundheitszentrums in Kobane 2015 angeschaut.

Dabei haben wir erfahren, dass die deutsche Journalistin Eva Maria Michelmann und der türkischen Journalisten Ahmed Polad im Zusammenhang mit ihrer journalistischen Tätigkeit in Rojava verschleppt wurden und ihr Verbleib ungeklärt ist.

Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, sich konsequent für die Freilassung von Eva und Ahmed, als auch für alle anderen dort verschleppten Menschen einzusetzen. Wir bewundern Evas und Ahmeds Mut und hoffen, dass es ihnen gut geht!

Sofortige Freilassung für Eva und Ahmed!

Solidarische Grüße von der Gaza Soli AG aus Düsseldorf