Starkes Signal für eine kämpferische gewerkschaftliche Betriebsratsarbeit: Liste 2 OFFENSIV gewinnt fünf Mandate!

Dieses Ergebnis ist ein starkes Signal der Kolleginnen und Kollegen für eine kämpfe-rische gewerkschaftliche Betriebsratsarbeit, gegen Co-Management und für die gewerkschaftliche Einheit! Trotz unserer intensiven Bemühungen wurde eine Persönlichkeitswahl und eine gemeinsame IGM-Liste leider verhindert, um kämpferische und kritische Gewerkschafter aus dem Betriebsrat zu drängen. Das hätte uns alle geschwächt. Dem hat die Belegschaft gestern mit der Wahl von OFFENSIV die rote Karte gezeigt.

Wir betonen erneut ausdrücklich, dass wir weiterhin jederzeit bereit sind, diese Vorgänge mit den Kollegen der Liste 1 “Wir gemeinsam” im Interesse einer starken IG Metall bei Opel aufzuarbeiten. Es liegt an ihnen.

Wir elf Kandidaten der Liste 2 OFFENSIV bedanken uns ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns ihre Stimme gegeben und – nicht nur in den letzten Wochen – mit uns zusammen gekämpft haben!

Glück auf!

Bochum, 13.3.26