Australien
Streik um Lohnerhöhung bei Glencore
Die Beschäftigten der australischen Kupferraffinerie von Glencore Plc in Townsville sind am Freitag in einen vierstündigen Streik getreten, nachdem ein in letzter Minute anberaumtes Treffen zwischen dem Unternehmen und der Belegschaft keine Einigung im Lohnstreit gebracht hatte. Mitglieder der Australian Workers’ Union, die den Großteil der Belegschaft am Standort vertritt, fordern eine Lohnerhöhung von 15 %, teilte die Gewerkschaft am späten Donnerstag in einer Erklärung nach einem abschließenden Treffen zwischen den Parteien mit. Glencore baut Zink, Kupfer, Silber und andere Mineralien in 20 aktiven Betrieben in Australien ab und beschäftigt etwa 17.000 Mitarbeiter.