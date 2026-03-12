Subbotnik-Wochenende in Truckenthal

Wir laden alle herzlich ein zum nächsten Quartals-Subbotnik am 14./15. März im Ferienpark Thüringer Wald.

Anreise: Samstag, 14. März, bis 9.30 Uhr

Abreise: Sonntag, 15. März, ab 15 Uhr

Vorarbeiter gesucht!

Zur effektiven Führung der einzelnen Baustellen brauchen wir Vorarbeiter. Bitte bei der Anmel- dung angeben. Eine frühere Anreise, einen Abend vorher zur Ausrichtung, ist wünschenswert.

Ablauf Samstag

10 Uhr bis 17 Uhr: Subbotnik-Arbeit (mit ausreichend Pausen): Ausbau der Versammlungshalle: Wir wollen die Unterdecke anbauen. Brennholz lagern und ggf. spalten und sägen. Straßenausbesserungsarbeiten, Sanierungsarbeiten in der Bibliothek. Einrichtung der neuen Bibliothek, Unterstützung im Servicebereich. Es werden auch immer Elektriker gesucht! Ab 18 Uhr Abendessen und gemeinsame Abendgestaltung

Ablauf Sonntag

8.30 Uhr bis 12.30 Uhr: Fortsetzung der Arbeiten 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr: kollektive Auswertung Im Anschluss Reinigung eurer Unterkünfte vor der Abreise.

Kosten:



Tagessatz Subbotnik ist 12,50 Euro, Getränke extra, Spenden sind willkommen (reale Kos- ten 36 Euro und ggf. 5 Euro für Bettwäsche). Die Fahrtkosten bitten wir, solidarisch unter den An- reisenden am Ort zu klären. Bei Bedarf können sie vor Ort gegenüber dem Ferienpark abgerechnet werden. Wer in einer Hütte schlafen kann: Bitte Bettwäsche mitbringen! Anmeldung möglichst im Büro der Landesleitung Thüringen. Gebt bitte an, mit wie vielen Leuten ihr kommt. Bitte gebt auch besondere Fähigkeiten mit an, Einschränkungen, Ernährungs- besonderheiten, Art der Unterkunft (Wohnmobil, Hütte, Appartement) und bei Kindern auch das Alter, damit wir auch kindgerechte Aufgaben vorbereiten können.