Tankstellenverband erwartet Spritpreise von 2,50 Euro und höher

Ihr Verband protestiert gegen die Mineralölkonzerne, die den deutschen Markt nutzten, um zu testen, was möglich sei. Denn nirgendwo in Europa seien die Kraftstoffpreise in der vergangenen Woche so stark gestiegen wie in Deutschland. Der Sprecher betonte, die Tankstellenpächter würden an den sprudelnden Gewinnen kaum beteiligt, bekämen aber den Ärger der Verbraucher zu spüren. Die Gruppe der G7-Staaten greift bisher nicht auf die strategischen Ölreserven zurück.

Rote Fahne News wird sich morgen in einem Thema des Tages zu der Abwälzung der Krisenlasten über die spekulationsgetriebene Explosion der Spritpreise positionieren.