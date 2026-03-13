Verantwortungsloser EU-Plan zur Renaissance von Atomstrom

Die Europäische Union will stattdessen den Ausbau der unverantwortlichen Nutzung der Kernenergie im Interesse der Atommonopole fördern. Das verkündete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim zweiten internationalen Gipfel zur Kernenergie in Boulogne-Billancourt bei Paris.

Die angebliche Abkehr von der Atomkraft sei ihrer Meinung nach ein "strategischer Fehler" gewesen. (N-TV Online. 10.03.26) Die EU will zukünftig Investitionen der Atom-Monopole in „innovative Kerntechnologien“ mit einer Garantie in Höhe von 200 Millionen Euro unterstützen. Das alles wird mit dem Märchen von angeblich klimaneutralen Atomkraftwerken gerechtfertigt.

Tatsache bleibt, dass die Uran-Förderung extrem umweltbelastend und CO2-Intensiv ist und die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst ist. Auch die Technik der „kleinen AKWs“ ist nicht beherrschbar und auch sie geben Strahlung an die Umwelt ab.

Treibende Kräfte hinter den Kulissen sind Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron, die schon länger eine angebliche „Diskriminierung der Atomenergie auf EU-Ebene beenden wollen.“ Sie drängen mit Ungarn, Rumänien, Slowakei usw. auf Subventionen, Kredite, Bürgschaften und garantierte Vergütungen für die Atommonopole, die solche unrentablen Atomprojekte für sie erst profitabel machen. Um die Entwicklung von Mini-Atomkraftwerken voranzutreiben, sollen Vorschriften über die Grenzen hinweg angeglichen werden.

Das Geschäftsmodell der modularen Reaktoren sei auf die Kooperation über die europäischen Grenzen hinweg angewiesen. China und Russland haben bereits „Small Modular Reactors“ (SMRs) gebaut. Diese sind deutlich kleiner als herkömmliche Kernreaktoren. Sie können in einer Fabrik industriell vorgefertigt und dann zum Einsatzort transportiert werden. Auch in Argentinien wird ein SMR gebaut. China hat 2021 seinen Modulreaktor mit Hochtemperatur-Gas-Kühlung ans Netz angeschlossen. Eine Europäische Industrieallianz für SMRs plant, die Entwicklung, Demonstration und den Einsatz von SMRs in Europa bis Anfang der 2030er Jahre zu beschleunigen. Rolls Royce und Siemens Energy wollen zu den ersten gehören, die ein SMR in Betrieb nehmen und ihren Profit damit machen.

Eine Renaissance der Atomindustrie zu Lasten der erneuerbaren Energien muss im Interesse der Zukunft der Kinder und der ganzen Menschheit verhindert werden.