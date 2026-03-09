Krieg im Nahen Osten
WHO setzt Betrieb von Logistikzentrum in Dubai aus
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Betrieb eines wichtigen Logistikzentrums in Dubai aufgrund des Kriegs im Nahen Osten ausgesetzt. Grund dafür seien die "Unsicherheit, Luftraumsperrungen und Beschränkungen, die den Zugang zur Straße von Hormus beeinflussen", sagte die Regionaldirektorin für den östlichen Mittelmeerraum, Hanan Balkhy. Die Lieferketten für die humanitäre Gesundheitsversorgung seien derzeit gefährdet. Im vergangenen Jahr seien in dem Logistikzentrum mehr als 500 Notfallbestellungen für 75 Länder weltweit abgewickelt worden. Verhindert sind derzeit mehr als 50 Anfragen für Notfalllieferungen aus 25 Ländern, sowie Medikamente im Wert von etwa sechs Millionen Dollar, die für den Gazastreifen bestimmt sind.