Wie sollten sich iranische Kommunisten verhalten?

Der Krieg zwischen den USA / Israel und dem Iran ist im Wesentlichen ein imperialistischer Krieg. Im Kern handelt es sich um einen Krieg um die Aufteilung der Macht. Es ist ein Krieg, in dem die USA / Israel ihre Macht in der Region ausbauen, ihre Hegemonie stärken und ihre imperialistischen Rivalen schwächen wollen.



Die Völker und die Arbeiterklasse der Welt werden in diesem Krieg natürlich die scharfe Spitze ihres Kampfes gegen den aggressivsten und den relativen Weltfrieden gefährdenden Hauptkriegstreiber, den US-amerikanischen und israelischen Imperialismus, richten, der die Kriegsfaktoren verstärkt. Sie fordern die sofortige Beendigung des Krieges und den Rückzug aller Imperialisten, allen voran der USA und Israels, aus der Region.



Die Arbeiterklasse und die Werktätigen der Welt werden im Kampf gegen die imperialistischen Banditen der USA und Israels das Mullah-Regime nicht unterstützen. Die Arbeiterklasse und die Völker der Welt werden den demokratischen und sozialistisch orientierten Kampf der fortschrittlichen Kräfte, allen voran des iranischen Proletariats, zur Zerschlagung des Mullah-Regimes in Iran unterstützen.



Dieser Krieg ist kein Krieg zwischen dem iranischen Volk und dem US-amerikanischen bzw. israelischen Imperialismus, sondern ein Krieg direkt gegen den imperialistischen iranischen Staat. Und er hat das Potenzial, die Welt direkt in einen dritten imperialistischen Weltkrieg zu stürzen.

Das Proletariat und die „Verteidigung des Vaterlandes”

In solchen Kriegen wird diskutiert, wie sich Kommunisten und progressive Kräfte gegenüber der herrschenden Bourgeoisie verhalten sollten.



Wir sprechen hier von einem der rückständigsten und faschistischsten Staaten, der seit Jahren das iranische Volk unterdrückt, selbst die geringsten demokratischen Forderungen der Arbeiterklasse und der Werktätigen blutig niederschlägt: dem Mullah-Regime im Iran! Kann man im Namen der Aufrechterhaltung eines solchen Staates „Vaterlandsverteidigung“ betreiben?