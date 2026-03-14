„WIR entscheiden, wen wir wählen!“ – Kollegen empört über Berichterstattung

Die Prognose liefert das Blatt gleich mit: „In diesem Volkswagen-Werk droht ein Rechtsruck“ und räumt dem AfD-Listenführer und "Zentrums"-Mitglied und einem weiteren Vertreter einer spalterischen Liste breite Berichterstattung ein. Damit nicht genug, denn die Thesen dieses Artikels werden nun immer wieder kopiert und in zahlreichen regionalen Zeitungen breitgetreten.

Kolleginnen und Kollegen aus Zwickau, die zurzeit in Wolfsburg eingesetzt sind, sind empört: „Ich werde hier angesprochen, was denn bei uns nicht ganz richtig läuft. Ob wir in Zwickau den Schuss nicht gehört haben. Bei uns gibt es viele, die AfD gewählt haben, aber ich glaube im Leben nicht, dass die Bochmann-Liste eine Mehrheit kriegt – diese Typen sind eine Katastrophe. Ohne Gewerkschaft können wir einpacken, das wissen wir. Die Zeitungsfritzen vom SPIEGEL & Co. sorgen dafür, dass diese Typen erst richtig bekannt werden. Wenn die mehr Mandate bekommen, dann auch wegen diesem Sch… in der Presse. WIR wählen, da soll sich die SPIEGEL-Presse … raushalten.“ Die Betriebsratswahlen gehen bis Freitag.