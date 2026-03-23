5-Schicht – bei vollem Lohnausgleich!

Wir Kollegen fordern zu unserer Entlastung ein 5-Schicht-Modell. Die Geschäftsleitung will für die fünfte Schicht Lohnkürzungen. Nicht mit uns: Ein Chemiearbeiter erarbeitet in ca. 6 Minuten von 1 Stunde seinen Lohn, die Arbeit der restlichen 54 Minuten wird von den Kapitalisten eingesackt.



Eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich wäre mehr als drin. Die werden wir uns aber erkämpfen müssen, da die Konzernherren nicht freiwillig auf ihren Maximalprofit verzichten werden.



Und wir brauchen ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht.