Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will! Oder: Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Mitglieder der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD), der konsequenten Arbeiterpartei, übermittle ich Euch auch diesmal solidarische Grüße und erkläre unsere uneingeschränkte Unterstützung für Euren 3. Warnstreik in der aktuellen Tarifrunde.



Vier Tage Streik, da habt Ihr noch eine Schippe draufgelegt. Herzlichen Glückwunsch! Zu dem unverschämten Angebot des sogenannten Arbeitgeberverbands (KAV) auf die Forderung der Gewerkschaft Ver.di für die Arbeiter und Angestellten der HAVAG kann man nur eines sagen: Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil und auf einen Schelmen anderthalbe!



108 Milliarden Euro werden 2026 der Kriegswirtschaft zur Verfügung gestellt, fast eine halbe Milliarde soll das sogenannte „Zukunftszentrum“ am Riebeckplatz kosten dürfen. Wo war da der Aufschrei der Herren und Damen aus dem sogenannten KAV? Nichts war und ist dazu von ihnen zu hören. Aber wenn die Kolleginnen und Kollegen ein paar kleine Verbesserungen ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen einfordern, dann werden sie ganz wild.



Dann sei das unzumutbar, unverhältnismäßig, ja sogar unfair. Da kommen einem doch fast die Tränen. Wenn das alles nicht so unverfroren, nicht so unverschämt wäre, was die sogenannten Arbeitgeber von uns fordern. Diese feinen Damen und Herren nennen es ein „Angebot“, wenn die Kolleginnen und Kollegen auf den Zuschlag für Arbeit an Sonnabenden verzichten, auf die Hälfte des Krankengeldzuschusses verzichten und das bisschen am sogenannten Kündigungsschutz wollen sie auch noch beschneiden. Die Arbeitszeiten wollen sie bei Teildiensten sogar auf dreizehn Stunden ausdehnen. Nicht für sich. Nicht sie wollen so leben und arbeiten. Nein. Das muten sie nur uns, den Arbeitern und Angestellten, ihren lieben Mitarbeitenden, wie sie uns manchmal gerne nennen, zu.

Aber gemeinsam sind wir Arbeiter und Angestellte stark! Gemeinsam werden wir auch mit dem sogenannten KAV fertig.



In diesen Tagen wird in Sachsen-Anhalt nicht nur in Halle der ÖPNV bestreikt. Auch in Magdeburg, Dessau und im Burgenlandkreis haben Arbeiter und Angestellte die Arbeit niedergelegt.



Um das in Zukunft noch besser zu organisieren, empfehle ich Euch ein gutes Buch, ein Fachbuch für jeden Arbeiter und Angestellten, eine hervorragende Anleitung zum Handeln: "Gewerkschaften und Klassenkampf“ von dem Arbeiter Willi Dickhut.

Mit kollegialen und solidarischen Grüßen

Euer Kollege Frank Oettler

Für ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht!

Hier gibt es die Solidaritätserklärung als pdf-Datei