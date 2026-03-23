„Angriff auf den Iran – Flächenbrand im Nahen Osten! Angesichts der Weltkriegsgefahr ist der Kampf um den Weltfrieden herausgefordert“

Pressesprecher Peter Weispfenning führt aus: „Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der USA und Israel auf den Iran, die faschistische Kriegsführung, brandgefährliche Einbeziehung der ganzen Region, der Einmarsch von Bodentruppen in den Libanon bis hin zu Trumps Forderung nach vollem NATO-Einsatz beschwört die Gefahr eines Weltkriegs herauf, mobilisiert aber auch Kriegsgegner auf der ganzen Welt: Dieser Krieg muss sofort gestoppt werden!“

Wie schaffen wir es, länderübergreifend für den Weltfrieden zusammenzuarbeiten? Welche Perspektive muss dieser Kampf haben?

„Das Podium ist hochkarätig besetzt“, freut sich Peter Weispfenning. „Zunächst wird Gabi Fechtner Gastgeberin, Parteivorsitzende der MLPD, begründen, warum die MLPD zu dieser Veranstaltung und in dieser Zusammensetzung eingeladen hat. Anschließend sprechen Woria Ahmadi von Komala; Hossein Khorrami, Mitglied im Integrationsrat der Stadt Essen; Zaman Masudi, Aktivistin der internationalen Frauenbewegung mit Wurzeln im Iran; Hashem Qasem von „Palästina muss leben“, langjähriger Aktivist der UNRWA; Süleyman Gürcan, Co-Vorsitzender ATIK; Niko Held, Mitinitiator der Resolution der Vertrauensleute bei Ford Köln „Nein zur Kriegswirtschaft!“ sowie Mustafa Arslan von Plattform für die Einheit der Arbeiter und Freundschaft der Völker.“

Auch der kulinarische Genuss kommt nicht zu kurz: Angeboten werden iranisches Essen, Snacks und Getränke. Einlass ist um 17:30 Uhr; die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr und kostet 4€ bzw. 2 € ermäßigt.

Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1A, 45899 Gelsenkirchen