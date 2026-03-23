Arbeiten bis zum Umfallen, und dann?

Kein Personal, zu wenig Rotation und keine Quali möglich. Kennt ihr das Problem? Dann willkommen in der Montagehalle A 13.



Nach der Entlassung der Leiharbeiter kam das, was für alle – außer scheinbar der Geschäftsleitung – absehbar war. Kein Personal!



So gibt es Arbeitsbereiche, die mehr Arbeitsplätze wie Gruppenmitglieder haben. Die Arbeitshetze steigt, immer mehr Anspannung. Krass war der Vorfall, als durch den Kreislaufzusammenbruch einer Kollegin die Linie stand …



Die Konsequenz und klare Forderung an die Geschäftsleitung ist aber: Wir brauchen mehr Personal, eine richtige Rotation und auch die nötige Zeit, um Kollegen vernünftig einzulernen. Unterbesetzt die Produktion zu starten, muss generell abgelehnt werden. Die Linie darf nicht erst stehen, wenn Kollegen zusammenbrechen.