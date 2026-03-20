Arbeitsniederlegungen an den Betriebshöfen: NRW-Nahverkehr auch am Sonntag betroffen

In der Tarifrunde für die rund 30.000 Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen hält die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di NRW) den Druck … weiter aufrecht. Für Sonntag, den 22. März, ruft Ver.di erneut zu ganztägigen Warnstreiks an zahlreichen Betriebshöfen auf. Je nach betroffenem Standort kann es zu Einschränkungen auf einzelnen Linien und Strecken kommen. In kleineren Unternehmen kann es auch zum vollständigen Ausfallen des Streckennetzes kommen. S-Bahnen und Regionalzüge sind von der Tarifrunde weiterhin nicht betroffen.



Hintergrund der Streikmaßnahmen ist die laufende Tarifauseinandersetzung mit dem "Kommunalen Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen" (KAV NW). Auch nach zwei Verhandlungsrunden liegt weiterhin kein verhandlungsfähiges Angebot … vor. Die Verhandlungen werden ab dem 24. März in Bochum in dritter Runde fortgesetzt. ...

Ver.di fordert unter anderem Entlastungen bei der Arbeitszeit und den Schichtdiensten sowie Verbesserungen bei Zuschlägen. Ziel ist es, die hohe Belastung der Beschäftigten zu reduzieren und den Nahverkehr langfristig personell zu stabilisieren.