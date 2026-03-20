AUF beantragt Diskussion über BP-Verkauf im Rat

AUF Gelsenkirchen hat den Tagesordnungspunkt „Verkauf der BP-Raffinerie – Gelsenkirchen braucht Industriearbeitsplätze!“ für die Ratssitzung am 26. März beantragt. Am 20. März wurde bekannt, dass die Klesch-Group den Standort von BP abkauft.

Die Klesch-Group betreibt zwar zwei weitere Raffinerien, ist aber auch als Heuschrecken-Investor bekannt, die Betriebe in die Insolvenz rutschen lässt. In ersten Stellungnahmen seitens der Stadtverwaltung und einzelner Lokalpolitiker ist viel von Hoffnungen und Erwartungen die Rede. Mit Hoffen und Bangen ist den rund 2.000 Beschäftigten aber nicht geholfen.

Gelsenkirchen muss klare Forderungen und Bedingungen stellen. AUF hat klare Vorstellungen davon: Keine Vernichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen – Kampf um jeden Arbeitsplatz! Verteidigung und Ausbau der Tarifbindung! Investitionen in Umweltschutz und Arbeitssicherheit!