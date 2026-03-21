Bergarbeiter protestieren

Am Freitag, den 20. März, versammelten sich 1500 Bergleute vor dem Sitz des Complexes Energetic Oltenia in Târgu Jiu. Sie protestierten gegen die Entlassung von ca. 2000 Zeitarbeitskräften.

Sie riefen: „Wir wollen arbeiten und nicht betteln“, „Diebe“, „Nieder Plaveti (Direktor von CEO)“, „Wir hören nicht auf, wir kämpfen, wir kämpfen und verteidigen Gorjul (Region)“. "Wir haben bis heute geschwiegen, wir werden nicht mehr schweigen. Wir werden bei den Leuten bis zur letzten Sekunde sein. CEO hat Milliarden Euro für CO2-Zertifikate ausgegeben, und heute sind wir, wo wir sind. Es ist bald so weit, dass wir ins Ausland zur Arbeit gehen und Frau und Kinder verlassen müssen, aber niemand will dies. Es ist der größte Fehler, wenn wir nicht auf die Straße gehen."



Der Protestzug ging weiter ins Zentrum von Târgu Jiu.