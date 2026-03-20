Südafrika
Bergleute streiken um Lohn und Arbeitsbedingungen
Bergleute bei Afrimat in der südafrikanischen Gemeinde Matlosana haben am Mittwoch einen unbefristeten Streik für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen begonnen. Die Mitglieder der National Union of Mineworkers (NUM) werfen dem Unternehmen vor, die Löhne und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, die unter der früheren Eigentümerin Lafarge bestanden. Die Verhandlungen zwischen der NUM und dem Unternehmen über Versuche, die derzeitige Krankenversicherung zu kürzen, ziehen sich bereits seit einem Jahr hin. Derzeit zahlt der Arbeitgeber 65 Prozent und der Arbeitnehmer 35 Prozent. Afrimat will dies durch einen pauschalen monatlichen Beitrag von 1.265 Rand (55 £) ersetzen, was laut NUM dazu führen würde, dass die Arbeitnehmer „schutzlos und unterversichert“ wären. Die Arbeitnehmer haben zudem ein Lohnangebot von 5 Prozent abgelehnt und fordern 7 Prozent. Afrimat produziert Schotter und Insdustrieminerale.