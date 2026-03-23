Die „Big Five“ in der Zwickmühle – Trump soll’s richten

Weitere Investitionen in ihren bisherigen Hauptbereichen würden kaum noch maximalen Profit bringen. Daher haben sie seitdem ihre Investitionen in die Entwicklung von KI sprunghaft gesteigert. Zusammen machen ihre geplanten Kapitalausgaben für das Jahr 2026 etwa 610 bis 650 Milliarden US-Dollar aus.



Das ist höchst spekulativ und erfordert die uneingeschränkte Beherrschung des Weltmarktes, damit sich das amortisiert. Deshalb sind die „Big Five“ 2025 von Kritikern von Trumps „America-first“-Politik zu seinen hauptsächlichen Unterstützern geworden – er soll ihnen mit seiner äußerst aggressiven Weltmachtspolitik die Konkurrenten aus dem Weg räumen.