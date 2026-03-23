US-Tech-Konzerne
Die „Big Five“ in der Zwickmühle – Trump soll’s richten
Die riesigen Tech-Konzerne Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon und Meta, genannt die „Big Five“, haben in den letzten Jahren in ihren angestammten Geschäftsfeldern insbesondere bei Cloud-Computing und Werbung zusammen über 400 Mrd. US-Dollar Gewinne eingefahren. Seit 2024 zeichnete sich aber ab, dass sie damit weltweit an eine relative Grenze gestoßen sind.
Weitere Investitionen in ihren bisherigen Hauptbereichen würden kaum noch maximalen Profit bringen. Daher haben sie seitdem ihre Investitionen in die Entwicklung von KI sprunghaft gesteigert. Zusammen machen ihre geplanten Kapitalausgaben für das Jahr 2026 etwa 610 bis 650 Milliarden US-Dollar aus.
Das ist höchst spekulativ und erfordert die uneingeschränkte Beherrschung des Weltmarktes, damit sich das amortisiert. Deshalb sind die „Big Five“ 2025 von Kritikern von Trumps „America-first“-Politik zu seinen hauptsächlichen Unterstützern geworden – er soll ihnen mit seiner äußerst aggressiven Weltmachtspolitik die Konkurrenten aus dem Weg räumen.