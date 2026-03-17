Die Leverkusener Rotfüchse haben letztes Jahr 734,93 Euro Spenden für die Kinder in Gaza gesammelt

Wir hatten am 7. Februar 2026 unsere Rotfuchsaussprache. Wir waren bei dem Treffen zwölf Rotfüchse und vier kleine Rotfüchse. Wir haben auch zwei Kassierer, einen Kassenprüfer, einen Bau- und Malfuchs, zwei Sanitäter, drei Ernährungsfüchse und zwei Sportfüchse gewählt.

Wir hatten letztes Jahr eine Spendenrakete. Wir haben Spenden gesammelt: 339,44 Euro für die Rotfuchskasse und 734,93 Euro für die Kinder in Gaza. Dieses Jahr wollen wir 1000 Euro für das Krankenhaus in Gaza sammeln und 424,99 Euro für die Rotfuchskasse.

Ergänzung der Rotfuchsbetreuerin: „Kleine Rotfüchse“ sind Geschwister oder auch Kinder aus dem Wohngebiet, jeweils unter sechs Jahre. Sie sehen uns und wollen unbedingt dabei sein und mitmachen. Wir schicken sie nicht weg, weil sie noch so „jung“ sind. Sie sind mit ihren Eltern dabei und bekommen so schon mit, wer die Rotfüchse sind. Sie sind „Förderfüchse“ und zahlen monatlich ihre 50 Cent, eben als Förderbeitrag und haben auch schon ein Rotfuchs-Beitragsbuch. Es ist nie zu früh, sich als Rotfuchs zu fühlen.