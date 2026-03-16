Krieg in Nahost
Durchblick für den Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr
Der Verlag Neuer Weg hält ein großes Angebot an grundlegender und revolutionärer Literatur bereit: Sowohl zu den Ursachen und Hintergründen des erneuten Nahostkriegs als auch zu den Erfahrungen der internationalen Arbeiterberwegung sowie des weltweiten Kampfes gegen Faschismus und Krieg.
Vom Verlag Neuer Weg
Wir haben grundlegende Schriften zu diesen Fragen in Deutsch und in Farsi im Angebot, darunter:
- Willi Dickhut: Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg (25,50€);
- MLPD: Paket von vier einzelnen Broschüren zum Kampf gegen den Atomtod (1,50€);
- Stefan Engel: Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution (14,80€);
- Setfan Engel/Gabi Fechtner/Monika Gärtner-Engel: Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems (5,00€);
- Stefan Engel: Über die Herausbildung neuimperialistischer Länder (5,00€);
- Stefan Engel/Monika Gärtner-Engel: Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau (18,00€)
Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg
2 Bücher zusammen 796 Seiten
25,50 €
In Farsi können wir folgende Titel anbieten:
- Stefan Engel: Götterdämmerung über der neuen Weltordnung (Teil I: 9,00€ und Teil II: 12,50€)
- Stefan Engel: Über die Herausbildung neuimperialistischer Länder (5,00€);
- Stefan Engel/Monika Gärtner-Engel: Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau (16,50€);
- Stefan Engel: Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus (16,00€);
- Parteiprogramm der MLPD (2,60€);
Außerdem haben wir einzelne Titel von Lenin und Mao Zedong
- Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (2,00€);
- Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus (1,00€);
- Staat und Revolution (2,00€);
- Fünf philosophische Monographien (2,00€);
- Die Frage der Unabhängigkeit und Selbständigkeit innerhalb der Einheitsfront (1,00€)
Alle Titel sind zu beziehen über den Verlag Neuer Weg (Tel.: 0201 - 25915) oder per E-Mail an verlag@neuerweg.de
Hier die in Farsi übersetzten Titel auf der Webseite des Verlag Neuer Weg