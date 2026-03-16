Krieg in Nahost

Durchblick für den Widerstand gegen die Weltkriegsgefahr

Der Verlag Neuer Weg hält ein großes Angebot an grundlegender und revolutionärer Literatur bereit: Sowohl zu den Ursachen und Hintergründen des erneuten Nahostkriegs als auch zu den Erfahrungen der internationalen Arbeiterberwegung sowie des weltweiten Kampfes gegen Faschismus und Krieg.

Vom Verlag Neuer Weg