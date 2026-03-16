Ein würdiges Gedenken für die Kämpfer der Roten Ruhr Armee

Ein breites Bündnis hatte zum Gedenken in Gelsenkirchen aufgerufen, darunter AUF, Courage, Freidenker, Kumpel für AUF, Die Linke, MLPD, Jugendverband Rebell, Solidarität International, Umweltgewerkschaft, VVN-BdA, weitere Gäste beteiligten sich. Es gab Redebeiträge von verschiedenen Organisationen und eine musikalische Umrahmung mit antifaschistischen Liedern, vorgetragen von Peter Reichmann, darunter ein aktuelles Lied von B. Springsteen zu dem antifaschistischen Kampf in Minneapolis. Dort musste die Trump-Regierung einen Rückzieher machen aufgrund des organisierten Widerstands von mehr als 50.000 Menschen gegen den Terror der ICE.

1920 hatten hunderttausend bewaffnete Berg- und Stahlarbeiter der Roten Ruhrarmee den ersten faschistischen Putsch von Kapp, Lüttwitz und Co. zu Fall gebracht - und in vielen Ruhrgebietsstädten auch die politische Macht erobert. Sie scheiterten dann aber aufgrund des Verrats der damaligen SPD-Führung. Mithilfe von Reichswehr und Freicorps wurden 2 000 Arbeiter ermordet.

„Das Gedenken an die Kämpfer und die Opfer der Roten-Ruhr-Armee hilft uns, wichtige Lehren aus der Geschichte zu ziehen“, führte Willi Mast, AUF-Vorstandssprecher, aus.

Die aktuelle Bedeutung des gemeinsamen Kampfs gegen Krieg und Faschismus wurde in mehreren Redebeiträgen betont. „Das Völkerrecht ist inzwischen ganz offiziell durch das Recht des Stärkeren - also der stärkeren imperialistischen Macht - ersetzt. In atemberaubendem Tempo wird die sogenannte „westliche Werteordnung“, werden die Versprechen von Menschenrechten, sozialer Gerechtigkeit, Klima- und Umweltschutz entsorgt. Faschistische Parteien und Regierung werden in immer mehr Ländern in den Sattel gehoben – mit Betrug und Gewalt. Der Faschismus erscheint heute in modernem Gewand – der Inhalt ist aber wie damals: Spaltung der Bevölkerung und Terror gegen die Arbeiterklasse. Wir sagen: Nie wieder Faschismus, Kampf gegen alle imperialistische Kriege! Auf die Regierung ist im Kampf gegen Rechts kein Verlass. Es sind die Menschen wie du und ich, die aufstehen müssen.“

Nichts ist vergessen – niemand ist vergessen, daran erinnert auch ein Kranz mit roten Nelken und Blumen an der Gedenkstätte.