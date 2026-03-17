Eine ehrenvolle Gedenkfeier für Bave Welat - Salih Muslim

Muslims Familie, Co-Vorsitzender des Kurdistan National Congress (KNK) Ahmet Karamus, Co-Vorsitzender des European Kurdistan Democratic Societies Congress (KCDK-E) Engin Sever, PYD-Vertreter kurdischer Parteien in Europa, Syrien und Nordkurdistan, Vertreterin der europäischen Kurdischen Frauenbewegung (TJK-E) Sultan Öger, kurdische Glaubensgemeinschaften, exilierte kurdische Politiker, TEV-CAND-Künstler und viele Menschen aus Kurdistan nahmen an der von der PYD und der Vereinigung der Märtyrerfamilien (KOMAW) organisierten Gedenkfeier teil.

Eine Delegation der MLPD nahm an der Gedenkfeier teil. Gabi Fechtner, die Vorsitzende der MLPD, überbrachte Gedenkworte der MLPD. Sie gedachte des großen Revolutionärs, der niemals aufgegeben hat, auch in schwierigsten Zeiten nicht, nicht unter Gefangenschaft und Folter. "Ich hatte die große Freude, wir als MLPD hatten die große Freude, Salih Muslim auch persönlich kennenzulernen", sagte sie. "Wir haben ihn getroffen im europäischen Ausland bei Gesprächen, wir haben ihn getroffen bei einer Veranstaltung, die er bei uns in der Parteizentrale der MLPD gemacht hat, ich habe ihn aber auch in Kobane getroffen, als wir das Gesundheitszentrum mit der ICOR aufgebaut haben, 2015/2016. Er kam zu uns an die Baustelle, mit seiner Frau Ayse Effendi zusammen, sie haben uns besucht, sie haben uns die Grüße überbracht und wir haben damals ein Lied gedichtet, es ist ein Band entstanden, das nie wieder zerreißt. Und es ist wirklich so, dass dieses Band zwischen Rojava und uns, zwischen Salih Muslim und uns niemals zerrissen ist."

Salih Muslims Bruder Abdurrahman Muslim und seine Schwester Najma Muslim berichteten, dass ihr Bruder sich lebenslang vollständig dem kurdischen Befreiungskampf widmete. Das wurde eindrücklich durch die Beiträge aller Redner dargelegt. Salih war ein bescheidener Revolutionär, der trotz massiver Repressionen sich niemals beugen ließ. Er war ein harter Kämpfer, wenn nötig, ein harter Kritiker, aber immer ein aufmerksamer Zuhörer. Er genoß in allen Teilen Kurdistans und auch auf internationaler Ebene ein hohe Ansehen, mitbedingt durch sein diplomatisches Geschick.

Sehr bewegend sprach Salihs Freund, der Künstler Xelîl Xemgîn, über ihr gemeinsames Leben, den gemeinsamen Kampf und den Beitritt zur PKK. Peter Weispfenning vom Zentralkomitee der MLPD überbrachte Grüße und Gedenkworte von Monika Gärtner Engel, der Hauptkoordinatorin der revolutionären Weltorganisation ICOR.

Unter folgendem Link sind die Gedenkworte, u.a. die der MLPD und der ICOR zu hören: https://anf-news.com/avrupa/salih-muslim-avrupa-da-aniliyor-60-milyon-kurt-un-sesi-oldu-226087

Die MLPD wird die Arbeit von Salih Muslim - Bave Welat – und das Gedenken an ihn für immer hochhalten.