Einladung zum Märzgedenken 2026 auf dem Friedhof Alt-Walsum

Wieder fliegen Bomben und todbringende Raketen, wieder heulen in

Kiew, Teheran, Tel Aviv und vielen anderen Städten der Welt Sirenen.

Wieder flüchten Menschen in Keller und Bunker.

Das Märzgedenken 2026 soll die Lehren für heute ziehen.

Die antifaschistische Erinnerungskultur wird in die Hände der

Jugend gelegt. Denn sie sind die Betroffenen - sie werden

geworben, um morgen den Kriegstreibern als Kanonenfutter zu

dienen.

Alle aktiven Gewerkschafter, demokratischen Jugendorganisationen

sind besonders aufgerufen, sich mit ihren Ideen und Fähigkeiten

aktiv einzubringen. Glückauf!

Kumpel für AUF Niederrhein, Wolf-Dieter Rochlitz

Walsumer Initiative gegen Rechts, Franz Tews, Heinz Berning

Grußworte und Kulturbeiträge bitte vorher anmelden:

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