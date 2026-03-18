Antifaschistische Erinnerungskultur
Einladung zum Märzgedenken 2026 auf dem Friedhof Alt-Walsum
Am Samstag, dem 21. März 2026, findet um 11 Uhr die Ehrung der Märzkämpfer gegen den faschistischen Kapp-Putsch 1920 und das Gedenken an die verschleppten Zwangsarbeiter statt, die von 1941 bis 1945 unter der Nazi-Diktatur gestorben sind.
Wieder fliegen Bomben und todbringende Raketen, wieder heulen in
Kiew, Teheran, Tel Aviv und vielen anderen Städten der Welt Sirenen.
Wieder flüchten Menschen in Keller und Bunker.
Das Märzgedenken 2026 soll die Lehren für heute ziehen.
Die antifaschistische Erinnerungskultur wird in die Hände der
Jugend gelegt. Denn sie sind die Betroffenen - sie werden
geworben, um morgen den Kriegstreibern als Kanonenfutter zu
dienen.
Alle aktiven Gewerkschafter, demokratischen Jugendorganisationen
sind besonders aufgerufen, sich mit ihren Ideen und Fähigkeiten
aktiv einzubringen. Glückauf!
Kumpel für AUF Niederrhein, Wolf-Dieter Rochlitz
Walsumer Initiative gegen Rechts, Franz Tews, Heinz Berning
Grußworte und Kulturbeiträge bitte vorher anmelden:
Wolf-Dieter Rochlitz, Hoevelerstr. 38, 47179 Duisburg, wodiro@web.de, Tel: 01577-7001673