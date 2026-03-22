Essen: Arbeiterarmee stoppt faschistische Gefahr

Als im Jahr 1920 die Generale Kapp und Lüttwitz mit Faschismus und Krieg drohten, griff das Proletariat des Ruhrgebiets zu den aus dem Weltkrieg heimgebrachten Gewehren. Über 100.000 Mann und manche Frau der Roten Ruhr Armee zwangen den Putsch in die Knie. Für Demokratie und Freiheit, für Sozialismus.

Wir gedenken der Kämpfe und Kämpfenden.

Wir trauern um die Opfer.

Ziehen die Lehren für heute und morgen.

Alle Antifaschisten und alle Arbeiterorganisationen sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Gedenken am Sonntag, den 29. März, in der Zeit von 15 Uhr bis ca. 16 Uhr, am Wasserturm am Steeler Berg / Dieter-Krebs-Platz in Essen-Südostviertel.

Wie die Rote Ruhrarmee ist unser Gedenken überparteilich. Jede demokratische Partei, Organisation, und Einzelperson ist herzlich willkommen und kann sich gerne mit ihrem Beitrag beteiligen. Das Gedenken ist eine Initiative der MLPD am Wasserturm.

ACHTUNG: Zeitumstellung MESZ vom 28. auf den 29. März.

ACHTUNG: ÖPNV – Anreise zum Wasserturm zurzeit nur per Bus 146

Anreise

Von Essen-Hbf in Richtung Kray/Leithe/Wackenberg bzw. aus Richtung Kray; Fußweg Haltestelle über die A40 bis zum Wasserturm ca. 200 m.