Faschistische Kriegsparteien bedrohen Millionenmassen in der ganzen Bandbreite ihrer Existenz

Durch die Gefahr des Übergangs in einen Dritten Weltkrieg

Bis jetzt sind bereits 19 Länder einbezogen und der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu forderte heute unverhohlen auf, dass sich weitere Länder anschließen sollen. US-Präsident Donald Trump droht, iranische Kraftwerke zu zerstören, wenn die Straße von Hormuz nicht freigegeben wird. Was hieße das vor allem für die iranische Bevölkerung? Ausfall von Stromversorgung, Kühlung, Heizung, Wasserversorgung … und das alles bei jetzt schon schweren Lebensverhältnissen! Der Iran kündigt an, als Reaktion darauf, vor allem Meerwasserentsalzungsanlagen in der Golfregion ins Visier zu nehmen. Daran hängt die Wasserversorgung von Millionen Menschen. Massive Inflation, insbesondere bei Energie und Lebensmitteln (mehr dazu hier), kommt für die Massen ebenso dazu wie die Gefahr von radioaktiver Verseuchung.

Attacken auf Atomanlagen

Nachdem die Armee der faschistischen US-amerikanischen Trump-Regierung den Atomwaffenkomplex Natans im Iran mit bunkerbrechenden Waffen angegriffen hat, hat das faschistische iranische Mullah-Regime als Vergeltung die israelische Stadt Dimona in der Nähe eines Nuklearforschungszentrums mit Raketen angegriffen. Laut iranischen Medien handelt es sich um eine direkte Reaktion auf den Natans-Angriff.

Während bei dem Angriff auf Natans glücklicherweise keine Radioaktivität ausgetreten sein soll, traf es bei der iranischen Attacke vor allem die Zivilbevölkerung: Mehr als 100 Menschen sind verletzt worden – unter anderem durch einen direkten Raketeneinschlag in ein Gebäude. 33 Verletzte sind zu beklagen – weitere 75 Verletzte in der nahegelegenen Stadt Arad. Warum das hochgelobte israelische Raketenabwehrsystem hier nicht funktioniert hat, ist bisher noch nicht bekannt.



Die Attacken auf Ziele, die einen Atomenergiehintergrund haben, sind brandgefährlich. Ein direkter Treffer mit Austritt von Radioaktivität entspreche einem Super-GAU. Doch das stört offensichtlich weder die Faschisten Trump und Netanjahu auf der einen Seite noch das faschistische System des Iran auf der anderen Seite! Leidtragende in allen Fällen: wieder einmal die Massen in den umliegenden Golfstaaten, im Iran und in Israel.

Weltkriegsgefahr

Doch dieser bis jetzt regionale Krieg hat tatsächlich das Potenzial, ein Weltkriegs‑Auslöser zu werden: Wie gestern bekannt wurde, hat der Iran zwei Raketen auf den US-britischen Stützpunkt Diego Garcia – eine sehr abgelegene Insel im Indischen Ozean – abgefeuert. Beide Raketen trafen zwar nicht bzw. wurden abgefangen, allerdings hat der Iran hiermit demonstriert, dass er eine Waffe mit einer Reichweite von 4000 km besitzt. Damit würden theoretisch auch Städte in Süd-, West- und Nordeuropa ins iranische Visier rücken. Kurz gesagt: auch deutsche Städte! Auf der anderen Seite besitzen die USA diverse ballistische Raketen mit dieser Reichweite. Ein brandgefährliches Zündeln mit dem atomaren Feuer!



Der Widerstand der Massen dagegen formiert sich: In Europa gehen regelmäßig Menschen gegen diesen Krieg auf die Straße! So in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und anderen Ländern. Die Umfragewerte Trumps in den USA sinken. Auch hier sind immer wieder Menschen in vielen US-Großstädten im Protest. Aber auch in israelischen Städten sind Menschen protestierend auf der Straße. Unter anderem in Tel Aviv, Haifa und Beerscheba. Diese Massenbewegung, zusammen mit den Massen im Iran, in den Golfstaaten, in Israel etc., ist die einzige Kraft, die diesen Krieg beenden kann. Der Weg des antiimperialistischen Widerstands, der Stärkung der Einheitsfront und die Auseinandersetzung um die gesellschaftliche Perspektive des Sozialismus muss gestärkt werden!