Die Queen und der Putsch im Iran

Die Spur führt zum US-Geheimdiensten CIA, sowie dem MI5, dem britischen Geheimdienst und auch zu keiner geringeren als Queen Elizabeth II.

Damals kam der Schah durch einen vom britischen und amerikanischen Geheimdienst geleiteten Staatsstreich an die Macht.

Mossadegh hatte die britische Ölgesellschaft im Iran verstaatlicht und versucht, mit einer unabhängigen US-Gesellschaft bessere Verträge auszuhandeln. Mit seinem Sturz sicherten sich der britische und US-Imperialismus die uneingeschränkte Vorherrschaft über das „persische Öl“.

Bestimmte Muster und Methoden im Vorgehen der Imperialisten damals wie heute sind nicht zu übersehen. Ein höchst interessanter und lehrreicher Film wie ein „Regime Change“ inszeniert wird.

Der Film kann hier in der ARTE-Mediathek gesehen werden