Internationalismus Live zum Nahostkrieg am 25. März

Internationalismus Live zum Nahostkrieg am 25. März

Gelsenkirchen: Der Countdown läuft

Am 25. März findet eine brandaktuelle Internationalismus-Live-Veranstaltung der MLPD statt: "Angriff auf den Iran – Flächenbrand im Nahen Osten – Kampf um Weltfrieden herausgefordert".

Von ffz
Gelsenkirchen: Der Countdown läuft

Jetzt sind es nur noch drei Tage. Der Countdown läuft. Kompetente Podiumsgäste haben sich angekündigt.

Wann und wo?


Beginn: 18.30 Uhr, Einlass: 18 Uhr

Eintritt 4 Euro / 2 Euro

Für Verpflegung ist gesorgt

 

Kultursaal Horster Mitte

Schmalhorststraße 1a

45899 Gelsenkirchen

 

Bald gibt es weitere Infos.

 

Hier der Einladungs-Flyer - neu (bessere Qualität)