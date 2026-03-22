Gelsenkirchen: Der Countdown läuft

Jetzt sind es nur noch drei Tage. Der Countdown läuft. Kompetente Podiumsgäste haben sich angekündigt.

Wann und wo?



Beginn: 18.30 Uhr, Einlass: 18 Uhr

Eintritt 4 Euro / 2 Euro

Für Verpflegung ist gesorgt

Kultursaal Horster Mitte

Schmalhorststraße 1a

45899 Gelsenkirchen

Bald gibt es weitere Infos.

Hier der Einladungs-Flyer - neu (bessere Qualität)