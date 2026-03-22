Internationalismus Live zum Nahostkrieg am 25. März
Gelsenkirchen: Der Countdown läuft
Am 25. März findet eine brandaktuelle Internationalismus-Live-Veranstaltung der MLPD statt: "Angriff auf den Iran – Flächenbrand im Nahen Osten – Kampf um Weltfrieden herausgefordert".
Von ffz
Jetzt sind es nur noch drei Tage. Der Countdown läuft. Kompetente Podiumsgäste haben sich angekündigt.
Wann und wo?
Beginn: 18.30 Uhr, Einlass: 18 Uhr
Eintritt 4 Euro / 2 Euro
Für Verpflegung ist gesorgt
Kultursaal Horster Mitte
Schmalhorststraße 1a
45899 Gelsenkirchen
Bald gibt es weitere Infos.