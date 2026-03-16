Gewerbesteuervermeidung im großen Stil

Darüber berichtet eine Reportage des Bayrischen Rundfunk im Sender BR 24 mit Videobeitrag am Beispiel des Unternehmens Siemens Healthineers.

Das ist ein weltweit agierender Konzern im Gesundheitswesen mit einem Umsatz von 23,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025, 74 000 Beschäftigten weltweit und einem ausgewiesenen Gewinn von 3,9 Milliarden Euro im selben Jahr – vor Steuern und Zinsen. Healthineers hat große Fertigungsstätten in Erlangen und Forchheim mit jeweils Tausenden Kolleginnen und Kollegen.

Durch den Bau eines Bürogebäudes in dem nahegelegenen Ort Röttenbach (circa 4 000 Einwohner) mit einigen Dutzend Beschäftigten zahlt Healthineers jetzt Hunderte Millionen Gewerbesteuern in Röttenbach, die sonst in Erlangen und Forchheim fällig wären. Röttenbach bekommt die Steuer, weil es einen niedrigen Hebesatz bei der Gewerbesteuer hat.

Das Gleiche passiert in der Oberpfälzer Kleinstadt Kemnath, in der Siemens Healthineers seit vielen Jahren eine Fertigung unterhält. Der Oberbürgermeister dort rühmt sich, dass sie am Ort den niedrigsten Hebesatz für Gewerbesteuer in ganz Bayern haben.