USA
Greeley: 3.800 streiken im Schlachtbetrieb
Rund 3.800 Arbeiterinnen und Arbeiter bei Swift Beef, einem der größten Fleischverarbeitungsbetriebe des Landes, traten am Montag in Greeley im US-Bundesstaat Colorado in den Streik – der erste Streik in einem US-amerikanischen Rinderschlachthof seit vier Jahrzehnten. Die Streikposten liefen in der morgendlichen Kälte hin und her, in Decken gehüllt, während einige „huelga!“ riefen – das spanische Wort für „Streik“. Andere trugen Schilder mit der Aufschrift „Bitte kaufen Sie nicht bei JBS“, geschrieben in Englisch und Spanisch. Die meisten Beschäftigten sind Einwanderer, das Angebot von 2% mehr Lohn ist zu niedrig und die Arbeitsbedingungen sind miserabel. 99% der Kolleginnen und Kollegen hatten für Streik gestimmt.