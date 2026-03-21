Haus der Demokratie cancelt "Leipzig liest"-Veranstaltung des Verlag Neuer Weg

Kurzfristig und unter fadenscheinigen Gründen hat das "Haus der Demokratie" die Lesung des Verlags Neuer Weg (VNW) im Rahmen von „Leipzig liest“ heute abgesagt. Ein einmaliger Vorgang, über den man auch unter den Organisatoren der Leipziger Messe erstaunt und empört ist.

Vorgestellt werden sollte das Buch von Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur". Auch heute Morgen wurde die Veranstaltung noch auf der Homepage des Hauses der Demokratie angekündigt und beworben. Zu jeder Zeit bestand zwischen Messe, VNW und Haus der Demokratie vollständige Publizität über den Charakter der Veranstaltung.

Über die Motive der Absage kann man bisher nur spekulieren. Im Vorfeld war jedenfalls gefordert worden, keine antisemitischen Äußerungen von sich zu geben – was bereits eine Unterstellung ist, da die Autoren ebenso wie die heutige Referentin konsequente Gegner jedes Antisemitismus sind. Was selbstverständlich beinhaltet, gegen jeden Völkermord, auch gegen den am palästinensischen Volk, eingestellt zu sein.

Ebenso wurde im Vorfeld die MLPD in die Nähe von Verschwörungstheoretikern gerückt und Werbung für die MLPD wurde als nicht zulässig erklärt. Keine Verschwörung, dafür Wissenschaft und marxistisch-leninistische Gesellschaftskritik sind die Themen des heutigen Abends! Dass die Autoren des Buches auch Mitglieder der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) sind, war allen Beteiligten bewusst. Dürfen Parteimitglieder nach dem Demokratieverständnis im Haus der Demokratie keine Bücher mehr veröffentlichen? Oder spielt es eine Rolle, dass es der VNW war, der zusammen mit anderen am vergangenen Donnerstag eine Protestkundgebung gegen den Auftritt Wolfram Weimers bei der Podiumsdiskussion in der Deutschen Nationalbibliothek organisiert hat?

Eine Absage der Veranstaltung kommt für den VNW nicht infrage. Elvira Dürr, die den Verlag auf der Leipziger Buchmesse repräsentiert, erklärt dazu: "Es wurde breit für diese Veranstaltung geworben, Flyer an der Hochschule wurden verteilt, Hunderte auf der Buchmesse. Eine solche kurzfristige Ausladung ist auch ein finanzieller Schaden. Die Referentin ist bereits aus dem Ruhrgebiet angereist. Das können wir nicht akzeptieren. Wir haben deshalb für den geplanten Zeitpunkt der Veranstaltung (18.30 Uhr) eine Protestkundgebung vor dem Haus der Demokratie angemeldet. Wir hoffen, dass noch eine Einigung zustande kommt. Ansonsten werden wir dort nicht nur gegen das undemokratische Vorgehen protestieren, sondern natürlich auch das Buch vorstellen, das hier offensichtlich zensiert werden soll."

Das Wetter wird trocken sein, die Temperatur aber nur 6 bis 7°. Alle sollen sich warm anziehen und nach Möglichkeit eine Sitzgelegenheit für sich und andere mitbringen. Jetzt erst recht: Auf zum Haus der Demokratie am heutigen Samstag um 18.30 Uhr.

Der Stand des Verlags Neuer Weg auf der Leipziger Buchmesse: Halle 5, K303