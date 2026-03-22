Mobilisiert zum Sprachenseminar 2026!

Liebe Freundinnen und Freunde!

Am 27. und 28. Juni 2026 ist es wieder soweit – Solidarität International (SI) bietet in Zusammenarbeit mit der MLPD ein Ausbildungswochenende für Dolmetscher*innen und technische Betreuer*innen an.

Gemeinsam haben wir bereits spannende internationale Konferenzen erlebt, und der weltweite Zusammenschluss der Arbeiter- und Frauenbewegung im Kampf gegen die akute Weltkriegsgefahr, Faschismus und die begonnene globale Umweltkatastrophe ist aktueller denn je.

Dafür brauchen wir viele neue ehrenamtliche Übersetzer*innen und Dolmetscher*innen:

Ob auf dem noch in diesem Jahr stattfindenden Umweltpolitischen Ratschlag oder auf dem Frauenpolitischen Ratschlag (Orte und Termine stehen leider noch nicht fest), auf den Webinaren der United Front oder auf dem Internationalen Pfingstjugendtreffen – wir alle profitieren von ausgebildeten Kräften in der Übersetzungs- und Sprachenarbeit.

Wir möchten euch bitten: Werbt aktiv in eurer Organisation und unter euren Kontakten, stellt die Einladung auf eure Homepage und nutzt die sozialen Medien.

Sicher habt auch ihr (noch unentdeckte) Sprach-Talente und Technik-Begeisterte in eurer Organisation – mobilisiert sie, im Juni nach Gelsenkirchen zu kommen und sich anzumelden!

Genauere Informationen entnehmt ihr bitte dem beiliegenden Einladungsflyer oder der Homepage von SI unter www.solidaritaet-international.de ( Mitmachen-Sprachenarbeit)

Herzliche und internationalistische Grüße!